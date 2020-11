21 Novembre 2020 14:58

Maltempo Calabria, la Lega: “Siamo vicini a tutta la popolazione sperando che i danni siamo il più possibile limitati e non ci siano vittime”

“Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo a causa del maltempo a Crotone, Corigliano-Rossano e in generale sull’area jonica cosentina. È un periodo nel quale la Calabria non ha pace, ma dobbiamo essere forti e non scoraggiarci. Siamo vicini a tutta la popolazione sperando che i danni siamo il più possibile limitati e non ci siano vittime”. E’ quanto scrive in una nota la Lega Calabria in merito all’alluvione di oggi, 21 novembre.