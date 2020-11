Lilian Thuram, che schiaffo all’Italia: “c’è un grave problema di razzismo e lo si accetta”

13 Novembre 2020 15:19

Lilian Thuram critica l’Italia sul fronte razzismo: in Serie A, come nella società, c’è ancora un grave problema legato al razzismo e la gente lo accetta

“In Italia c’è un vero problema razzismo e quello che mi rende più triste è che lo si accetti”, si è espresso così Lilia Thuram nel corso di una recente intervista rilasciata a ‘La Stampa’ in materia di razzismo. L’ex difensore francese, visto in Italia con le maglie di Parma e Juventus, ha sottolineato come tanto nel calcio, quanto nella società, sia grave il problema della discriminazione razziale, spesso ‘accettata‘ in maniera ipocrita da chi dice di condannare tali comportamenti e non fa nulla di concreto per porre un reale freno al problema. “C’è ipocrisia per cui si dice che non è possibile accettarlo, ma ciò che emerge negli stadi è l’immagine della società. – spiega Thuram – Il razzismo esiste ovunque. Le nostre società si sono costruite sull’idea che essere bianchi è meglio, come sull’idea che essere uomini è meglio che essere donne. Lo stesso avviene relativamente all’essere eterosessuali”.