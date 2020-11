Juventus, Dybala scrive alla UEFA: “mi date la doppietta contro il Ferencvaros?”

5 Novembre 2020 11:35

Paulo Dybala scrive alla UEFA attraverso Twitter: l’attaccante della Juventus chiede, gentilmente, che gli venga data la doppietta contro il Ferencvaros

Vittoria facile per la Juventus nella terza uscita dell’anno in Champions League. I bianconeri hanno liquidato 1-4 il piccolo Ferencvaros in trasferta in Ungheria, trascinati dai gol dei propri attaccanti. Paulo Dybala in particolare, entrato dalla panchina, ha partecipato negli ultimi due gol che hanno di fatto chiuso la gara, anche se la seconda delle due reti (la quarta in totale) non gli è stata assegnata. La deviazione di Dvali è stata giudicata infatti autogol, dunque l’attaccante bianconero si è visto togliere la doppietta. L’account Twitter della Champions League lo ha comunque celebrato come “l’unico giocatore a segno in tutte le ultime sei stagioni di Champions League con la maglia della Juventus“. Dybala ha incassato i complimenti, approfittandone per chiedere di farsi assegnare la doppietta: “per festeggiare, potete darmi anche la doppietta?”.