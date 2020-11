A tavola con Jill Biden, la First Lady USA di origini siciliane: pasta al sugo e parmigiana per il presidente Joe Biden

14 Novembre 2020 15:17

Jill Biden, le origini siciliane si vedono anche a tavola: va matta per la parmigiana e al presidente USA Joe Biden cucina la pasta al sugo!

Nata ad Hammonton, NJ, la dottoressa Jill Biden è la pronipote dell’immigrato italiano Gaetano Giacoppa, il cui cognome è stato anglicizzato in ‘Jacobs‘ al suo arrivo a Ellis Island dalla Sicilia. In un’intervista del giornalista Joe Battaglia sul ‘The US World Herald’, la dottoressa Jill Biden ha asserito che la sua famiglia ha trascorso ogni fine settimana della sua infanzia tornando ad Hammonton per trascorrere del tempo con i suoi nonni paterni, e che lei e le sue sorelle adoravano l’annuale festività di Nostra Signora del Monte – Carmel Italian Festival, il più antico festival italoamericano del paese.

La dottoressa Jill Biden ha anche ricordato con affetto le tradizionali cene domenicali italiane che sua nonna preparava e che includevano salsa rossa, polpette, pasta e braciole. A casa dei nonni ha imparato per la prima volta a preparare la salsa casalinga della sua famiglia, con ingredienti pomodori freschi, basilico, origano e aglio. A lei piace gustare la parmigiana, ma prepara spesso la pasta con la salsa che piace tanto a suo marito. E, in un articolo della NIAF, “La Voce di New York” riporta: “come tanti immigrati, gli italoamericani hanno contribuito così tanto a questa nazione“, ha detto la Dr.ssa Jill Biden in un discorso nella Contea di Westmoreland, in Pennsylvania, lo scorso ottobre. “La nostra cultura, i nostri valori e le nostre vite hanno reso questa nazione più ricca e più forte e un paese più bello“.

Dal 1993 al 2008, a Dr.ssa Jill Biden è stata docente di inglese presso il Delaware Technical & Community College. Dal 2009 è professoressa di inglese al Northern Virginia Community College e prevede di continuare a insegnare dopo l’insediamento Presidenziale alla Casa Bianca a gennaio 2021, il che la renderebbe la prima a continuare a lavorare come First Lady. Gli Italiani ed in modo particolare i Siciliani inviano le loro congratulazioni al Presidente eletto Joe Biden ed alla First Lady designata Jill Tracy Jacobs in Biden.