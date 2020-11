Infortunio Ibrahimovic – Zlatan rassicura il Milan: tempi di recupero inferiori al previsto

25 Novembre 2020 13:20

Infortunio Ibrahimovic, il bomber svedese rassicura il Milan sui tempi di recupero: Zlatan starà fuori al massimo 2 settimane

Infortunio Ibrahimovic: i tempi di recupero – “Non è niente di grave, torno tra una o due settimane“. Si è espreso così Zlatan Ibrahimovic in merito all’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra rimediato contro il Napoli nell’ultimo turno di Serie A. Il bomber del Milan, leader tecnico e carismatico della squadra, ha rassicurato i tifosi parlando ai media dopo la vittoria dell’ennesimo ‘Pallone d’Oro svedese‘ della sua straordinaria carriera. Ibrahimovic tornerà presto dunque, riducendo le possibili 3 settimane di stop delle quali si era parlato dopo la diagnosi. Buone notizie per il Milan che avrà presto a disposizione il bomber che lo ha fatto tornare nelle zone nobili della classifica. A tal proposito, Ibrahimovic ha svelato un retroscena legato al suo ritorno in rossonero: “prima di Natale, il Milan ha perso malamente contro l’Atalanta e così mi hanno chiamato, su di me c’erano Milan e Bologna. Volevo capire quale squadra avesse più bisogno di me. E Raiola mi ha detto ‘Solo tu puoi fare del Milan quello che era il Milan tanti anni fa’“.