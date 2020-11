Giornata contro la violenza sulle donne: anche la Reggina si unisce sui social [FOTO]

25 Novembre 2020 14:44

“Tratta la donna come fosse la tua Reggina”: la società amaranto si unisce alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Oggi, 25 novembre, è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un fenomeno raccapricciante che solo in Italia vede morire una donna ogni tre giorni. Sui social in queste ore si sono susseguiti tanti messaggi, a questi si è unita anche la società amaranto: “Tratta la donna come fosse la tua Reggina”, è la frase che si legge. Vicino alla tematica anche il Presidente Luca Gallo che su Twitter ha risposta l’immagine.