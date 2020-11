Adriano Galliani parla di Reggina: “Ecco cosa manca. E su Menez…”

14 Novembre 2020 14:14

Le parole del dirigente del Monza ed ex Milan Adriano Galliani sulla Reggina, neopromossa in Serie B come i brianzoli

Ha cominciato la sua carriera dirigenziale al Monza, prima di spiccare il volo con il Milan fino al punto più alto del mondo e ritornare in Brianza, che vuole portare in Serie A per la prima volta insieme a Berlusconi. Adriano Galliani, ai microfoni di Gazzetta del Sud, ha parlato di un’altra neopromossa insieme alla sua squadra, la Reggina, di cui fa parte anche un calciatore, Menez, che lui ha avuto in rossonero.

“La Reggina – si legge – ha costruito una buonissimo rosa, all’interno della quale non mancano alcuni giocatori di livello. Ha una storia alle spalle e può costruirsi un ruolo in questo campionato. Cosa gli è mancato fino ad ora? Sicuramente il pubblico. Reggio Calabria è una piazza appassionata, io stesso ai tempi del Milan ho potuto constatare dal vivo il grande tifo del Granillo. Menez? Un giocatore molto forte, di categoria ovviamente superiore , che ha talento e qualità”.