La frecciatina di Selvaggia Lucarelli a Diletta Leotta: “ma cosa ci trova Daniele Scardina in lei?”

24 Novembre 2020 14:34

Selvaggia Lucarelli scocca una frecciatina all’indirizzo di Diletta Leotta: la giornalista si chiede cosa ci trovi Daniele Scardina nella bella siciliana

Selvaggia Lucarelli è famosa per i suoi giudizi piuttosto ‘affilati’. La giornalista calza a pennello nel ruolo di giurata di ‘Ballando con le stelle’, trasmissione nella quale le star della tv spesso hanno più paura del suo giudizio che di affrontare le difficoltà dell’esibizione. Eppure anche Selvaggia Lucarelli si è dovuta ricredere su Daniele Scardina, pugile italiano che ha dimostrato di essere molto di più che il classico tipo grezzo, tutto muscoli e poco altro. Scardina si è messo in gioco, non solo imparando qualcosa di ben lontano dal suo sport (certo, il lavoro di gambe nella boxe lo avrà aiutato!), ma esternando anche il proprio lato umano che sul ring non compare.

Attraverso un post Facebook, Selvaggia Lucarelli ha sottolineato il suo cambiamento, senza perdere perà la sua vena polemica, rivolta verso Diletta Leotta: “ricorderemo questa edizione di Ballando per Scardina, che all’inizio uno si chiedeva cosa ci troverà la Leotta in lui, ora francamente viene da chiedersi cosa ci trovi lui nella Leotta”. Scardina e Diletta Leotta sono stati insieme per circa un anno, salvo poi lasciarsi qualche mese fa a causa di alcuni problemi di coppia, sembra causati dal pugile. I due però recentemente sono stati visti insieme in un piccola gita con degli amici: è scoppiata nuovamente la passione?