Quanto guadagnano i piloti di Formula 1 grazie ad Instagram? Hamilton il Re, ma occhio a Leclerc

4 Novembre 2020 18:33

Quanto guadagnano i piloti di Formula 1 grazie ad Instagram? La classifica dei social-paperoni: Hamilton in testa anche qui, Leclerc e Ricciardo sul podio

Quanto guadagnano i piloti di Formula 1 grazie ad Instagram? – Fare il pilota di Formula 1 è uno dei mestieri più appaganti al mondo: innanzitutto puoi trasformare la tua passione in un lavoro; in secondo luogo gareggi ad alta velocità nelle piste di tutto il mondo, cogliendo anche l’occasione di viaggiare continuamente nelle località più famose dei vari continenti; come ultimo aspetto, ma non meno importante, la fama, lo stipendio e gli sponsor permettono guadagni stellari. Ma chi dei piloti di Formula 1 riesce a massimizzare questa popolarità e guadgnare anche attraverso i social?

Quanto guadagnano i piloti di Formula 1 grazie ad Instagram? – TopRatedCasinos.co.uk ha condotto uno studio secondo il quale è Lewis Hamilton primeggia anche in questa speciale classifica con quasi 58.000 euro di guadagno per ogni post sponsorizzato, grazie agli oltre 20 milioni di follower che seguono il profilo Instagram della superstar della Mercedes. Secondo posto per Charles Leclerc, giovane pilota Ferrari che ha molto seguito fra i giovani, mentre completa il podio il pilota australiano Daniel Ricciardo.

La classifica dei piloti di Formula 1 più ricchi grazie ad Instagram:

1. Hamilton 20.4 milioni di follower, euro 57,820

2. Leclerc 3.7m, 10,658

3. Ricciardo 3.7m, 10,589

4. Verstappen 3.6m, 10,407

5. Norris 2.2m, 6,308

6. Räikkönen, 2.1m, 5,940

7. Sainz 1.8m, 5,345

8. Bottas 1.7m, 5,040

9. Russell 930k, 3,950

10. Grosjean 907k, 3,850

11. Albon 870k, 3,700

12. Gasly 1.2m, 3,639

13. Ocon 696k, 2,955

14. Hulkenberg 1m, 2,895

15. Perez 1m, 2,839