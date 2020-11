Fabrizio Corona, nel suo libro uno schiaffo a Cristiano Ronaldo: “calciatori subumani. CR7 puzza di sfiga”

20 Novembre 2020 12:16

Fabrizio Corona attacca Cristiano Ronaldo nel suo libro “Come ho inventato l’Italia”: il paparazzo rivolge parole dure contro CR7 e la categoria dei calciatori

“Come ho inventato l’Italia”, il libro di Fabrizio Corona da poco disponibile in commercio, ha generato grandi polemiche. Il ‘Re dei paparazzi’ ha raccontato storie su personaggi famosi dello spettacolo, calciatori, attori e veline con il solito stile diretto e pungente che lo contraddistingue. Fra i vip presi di mira c’è anche Cristiano Ronaldo, per il quale Corona non ha espresso esattamente belle parole, così come per l’intera categoria dei calciatori: “da piccolo tiravo calci a un pallone per le vie di Catania con la maglia dell’Inter sulla pelle nuda e credevo che i calciatori fossero delle specie di divinità. Quando li ho conosciuti ho capito subito che erano un branco di subumani. Da adolescente avevo creduto nei divi dello spettacolo, nella loro grandezza sovrumana. Quando li ho conosciuti li ho ridimensionati: erano dei microbi. Oggi vedo Cristiano Ronaldo su Instagram e sento puzza di sfiga“.