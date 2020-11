Reggina, con l’Empoli un trend negativo: i precedenti al Castellani non sorridono, e c’è un tabù da sfatare

5 Novembre 2020 18:08

I precedenti tra Empoli e Reggina non sorridono agli amaranto, su ben 36 sfide: c’è un tabù da sfatare sabato

Non si può definire positivo – anche se forse di questi tempi è un bene – il trend al Castellani della Reggina, che ad Empoli, nel corso della storia, ha sempre ottenuto poco, pochissimo. Che si trattasse di A, B o C. Vero, allo stadio toscano sono legati bei ricordi, come testimonia il “dolce” 3-3 raccontato anche dalle parole di Nicola Amoruso ai nostri microfoni, ma di ben 36 sfide tra le due squadre gli amaranto se ne sono assicurati soltanto una, la prima in assoluto, nel 1978-1979 (gol di Pianca). Per il resto, poi, quasi buio pesto. 5 pareggi e 18 vittorie biancazzurre, recitano i precedenti.

Quella di sabato, tra i ragazzi di Dionisi e quelli di Toscano, sarà la 37ª sfida in assoluto. Un confronto che ha avuto inizio proprio alla fine degli anni ’70, con le squadre invischiate in terza serie. Poi, dieci anni dopo, il primo confronto in B, la categoria insieme alla A in cui le due compagini si sono affrontate di più. La prima assoluta in A è datata 17 novembre 2002, con il poker toscano firmato Di Natale e Rocchi. Altro poker è l’ultima sfida in cadetteria, 4 anni fa. Ma è in Coppa Italia che, due estati fa, Empoli e Reggina si sono incrociate più di recente: 2-1 locale e amaranto fuori dalla competizione nonostante la rete di Corazza. Di seguito tutti gli scontri nel dettaglio.