Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, montagne di spazzatura tra le auto e le abitazioni a San Cristoforo. Un cittadino: “Situazione allarmante e insostenibile” [FOTO]

23 Novembre 2020 13:43

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria – Ennesima segnalazione pervenuta alla nostra redazione: cittadino di San Cristoforo esasperato

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria – Proseguono le numerose segnalazioni dei cittadini in merito all’insostenibile situazione rifiuti nella città dello Stretto. L’ennesima mail pervenuta in redazione arriva da San Cristoforo, dove un lettore stanco ed esasperato fotografa un quadro desolante: montagne di spazzatura affiancano le auto e circondano le abitazioni, come si può vedere dalla FOTOGALLERY a corredo dell’articolo.

“La situazione a San Cristoforo (campo da rugby) è allarmante e insostenibile – scrive il lettore allegando le immagini – vivono più di 60 famiglie con la spazzatura ormai maleodorante non raccolta da più di un mese e mezzo. Comunque sulle vie principali la spazzatura viene raccolta, noi siamo stati dimenticati“.