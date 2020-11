Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, il Cimitero di Catona in condizioni disastrose: “amministrazione senza rispetto per i morti, in questi giorni si poteva fare uno sforzo in più”

2 Novembre 2020 11:29

“Mancanza di rispetto, altrimenti non si capisce il perché di certe cose”: così un lettore si è sfogato con un messaggio

In occasione della Festa dei Santi e dei Morti in tanti si sono recati al cimitero per salutare i propri cari defunti. La segnalazione di un lettore di StrettoWeb è uno sfogo per la situazione che ha trovato presso il camposanto di Catona, dove all’ingresso è presente una montagna di rifiuti, fermi lì ormai da diverse settimane. Di seguito la lettera:

“Questa amministrazione non ha rispetto proprio per nessuno. Né per i vivi né per i morti, altrimenti non si capisce il perché di certe cose. Almeno in questi giorni, nei giorni dove tutti o quasi (loro forse non lo fanno) vanno a portare un fiore ad un parente o amico defunto, almeno in questi giorni uno sforzo potevano farlo ed invece no, che schifo di amministratori”.

Lettera firmata