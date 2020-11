Elezioni USA 2020 – Il manager di Biden convinto della vittoria, ma Trump attacca: “frode elettorale, ho le prove”

5 Novembre 2020 18:17

Elezioni USA 2020, il manager di Joe Biden parla di vittoria secondo gli ultimi dati: Donald Trump non ci sta e cita prove di ‘frode elettorale’

“I nostri dati mostrano che Joe Biden sarà il prossimo presidente“, si è espresso così Jen O’Malley Dillon, manager della campagna elettorale di Joe Biden in merito al possibile successo del candidato democratico nelle Elezioni USA 2020. Joe Biden, grazie ai voti arrivati per posta nelle ultime ore, è riuscito a strappare Wisconsin e Michigan a Donald Trump, passando in vantaggio anche in Nevada e riportando in bilico le situazioni in Georgia e Pennsylvania, nelle quali comuque ‘The Donald’ è ancor avanti. O’Malley Dillon ha inoltre definito “disperata” la reazione di Donald Trump all’evolversi del voto. A tal proposito Trump ha risposto via Twitter, continuando a battere la strada del voto truccato dalle innumerevoli schede postali ‘spuntate’ dopo la chiusura dei seggi (come da tempistiche). “Tutti gli stati recentemente assegnati a Biden saranno sfidati legalmente per frode elettorale. Un mare di prove! Vinceremo!“, la minaccia social di Trump.