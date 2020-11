Elezioni USA 2020 – Joe Biden è il candidato più votato della storia: battuto il record di Barack Obama

4 Novembre 2020 22:17

Elezioni USA 2020, Joe Biden è diventato il candidato più votato della storia delle presidenziali americane: battuto il recordo di Barack Obama

Elezioni USA 2020: Joe Biden il più votato della storia – In attesa di conoscere l’esito delle Elezioni USA 2020, che lo vedono comunque in vantaggio su Donald Trump per 248 grandi eletorri a 214, Joe Biden incassa un risultato senza precedenti. Il candidato democratico è infatti risultato il più votato nella storia delle presidenziali americane, avendo scollinato la soglia dei 69.498.516 voti guadagnati da Barack Obama nel 2008, con ancora diversi stati che devono ultimare le rispettive operazioni di spoglio dei voti. Attualmente Joe Biden, vicepresidente nell’ara Obama, ha incassato 69.589.840 voti mentre Donald Trump 66.706.923 voti.