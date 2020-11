Dpcm, Rezza: “zone rosse durano 15 giorni. Ci auguriamo che con questo trend possano scalare ad arancione”

5 Novembre 2020 17:41

Dpcm: le parole del direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza

“Una regione rossa o arancione resterà per almeno due settimane in questa condizione“. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, in conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.