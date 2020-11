Dpcm, il Governo è nel caos: scelta su “zone rosse” slitta ancora, forse misure solo da Venerdì – DETTAGLI

4 Novembre 2020 18:52

Il post su facebook del presidente della Regione Liguria sul nuovo Dpcm

“Ho appena parlato con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Domani ci confronteremo sul posizionamento della Regione Liguria rispetto alle fasce di rischio del decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Pertanto, le misure aggiuntive di contenimento al covid nel nostro territorio entreranno in vigore nella giornata di venerdi’. Entreranno, invece, in vigore da domani le normative riguardanti tutto il territorio nazionale, primo tra tutti il divieto di circolazione tra le ore 22 e le 5“. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Il Governo, quindi, è nel caos più totale per la determinazione delle “zone rosse”, “arancioni” e “gialle” come indicato nell’ultimo Dpcm. Le misure sarebbero dovute entrare in vigore da domani, ma slitta tutto di un altro giorno. Un teatrino imbarazzante e indegno di un Paese civile.