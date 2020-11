Reggio Calabria, dj Paso presenta il suo nuovo album: Antonio Passarino dà voce alle emozioni [FOTO]

24 Novembre 2020 15:36

Il dj Paso ha annunciato l’uscita del suo nuovo album in collaborazione con importanti esperti del settore, l’autore è Antonio Passarino

Antonio Passarino, in arte Dj Paso, nasce a Reggio Calabria nel 1987. Sin da piccolo si approccia alla musica: diverse sono state le sue attività sia come ballerino che successivamente come dj. Partecipa a diversi eventi di fama mondiale come Eventopeople facendosi spesso e volentieri notare in positivo. Da pochi giorni ha annunciato l’uscita del suo nuovo album in collaborazione con importanti esperti del settore.

La decisione di pubblicare un nuovo disco è avvenuta dopo i ripetuti DPCM da parte del governo: non potendo espletare la sua professione Paso decide di dare vita a un album che racchiude i 20 anni della sua carriera. Come detto prima tanti gli esperti del settore che collaboreranno: il Maestro “Rodry go” direttamente dai “Mercadonegro”, Colombia e il Maestro Daniel Zappa dei “Latin Sud” Sicilia.

Il nome del disco sarà “Reflejo”, ispirato dalla serie tv Netflix “La Regina del Flow”. Con questo album Paso vuole dar voce alle emozioni, ormai quasi nulle nella vita quotidiana di oggi, cercando di far trasparire tutto il suo amore incondizionato nei confronti della musica e del suo lavoro. Il disco uscirà nella Primavera del 2021 e promette di regalare emozioni.