20 Novembre 2020 00:17

Dichiarazioni Morra, la rabbia di Giusy Versace

“Allucinante: secondo il presidente della commissione antimafia Morra, i ‘malati oncologici’ non dovrebbero ricoprire incarichi, benché meno di responsabilità! Assurda e offensiva affermazione, anche della memoria di una grande donna come Jole Santelli. Sei politicamente indegno, #morradimettiti“. Così in un tweet la deputata di Forza Italia Giusy Versace.