Dichiarazioni Morra, Giacomoni: “è il peggior prodotto del populismo grillino”

20 Novembre 2020 00:21

Il commento di Sestino Giacomoni sulle dichiarazioni di Morra

“La commissione Antimafia non può essere guidata da una persona indegna come il senatore Morra. Le sue parole intrise di livore sulla nostra Jole Santelli, i malati oncologici e i calabresi sono inequivocabili, indecenti, incompatibili con qualsivoglia rappresentante delle istituzioni. Morrasi dimetta e il centrodestra non partecipi più alle riunioni della commissione fino a quando sarà guidata dal peggior prodotto del populismo grillino“. Lo afferma Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia e componente del coordinamento di presidenza del partito azzurro.