Dichiarazioni Morra, Foti: “chieda scusa a tutti i calabresi”

20 Novembre 2020 09:24

Dichiarazioni Morra, Foti: “Parole Pesanti e vergognose che certamente non possono passare per inosservate quelle dette dal Sen. Nicola Morra contro l’ex Governatore della Calabria Jole Santelli”

“Parole Pesanti e vergognose che certamente non possono passare per inosservate quelle dette dal Sen. Nicola Morra contro l’ex Governatore della Calabria Jole Santelli. Dispiace constatare che le gravi dichiarazioni fatte pubblicamente oltre ad offendere la memoria della nostra Ex Governatrice On. Jole Santelli sono di offesa a tutti i Calabresi. Ritengo con tutta franchezza ingiusto che tali gravi dichiarazioni restino inpunite. “in rif. alla Cass.pen. numero 38592/2014 che chiaramente definisce il reato di ingiuria qualunque espressione o comportamento atto a ledere l’onorabilità delle persone offese.” Pertanto in qualità di Consigliere Comunale di Platì nonché di piccolo rappresentante territoriale, intendo andare in difesa della piccola Comunità Platiese che mi onoro di rappresentare, portando le ingiuste e pesanti accuse fatte dall’attuale Senatore Pentastellato, all’interno della prossima riunione di consiglio comunale”. E’ quanto afferma il Consigliere Comunale di Platì, Nicola Foti.