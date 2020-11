Crotone, ennesima sconfitta: nel pantano dello Scida la Lazio passa con Immobile e Correa

21 Novembre 2020 16:58

E’ appena terminato il match dello Scida tra Crotone e Lazio: il racconto della sfida, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno

Crotone, adesso inizia a farsi dura. Nell’anticipo del sabato relativo all’8ª giornata di Serie A arriva l’ennesima sconfitta. Nel pantano dello Scida, prodotto a causa dell’alluvione abbattutasi in mattinata nella città pitagorica, la Lazio di Inzaghi passa con un gol per tempo. E’ Immobile a sbloccarla nel primo e Correa a raddoppiare nella ripresa. Per i rossoblu è un avvio di torneo abbastanza negativo, un po’ come già accaduto alla prima stagione assoluta in massima serie tre anni fa, dove poi arrivò però la splendida rimonta con Nicola. Ad oggi, infatti, la classifica recita solo due punti. Di seguito la graduatoria aggiornata con il programma di giornata, la marcatori e il prossimo turno.

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 15.00

Crotone-Lazio 0-2 (21′ Immobile, 58′ Correa)

ore 18.00

Spezia-Atalanta

ore 20.45

Juventus-Cagliari

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ore 12.30

Fiorentina-Benevento

ore 15.00

Inter-Torino

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Verona-Sassuolo

ore 18.00

Udinese-Genoa

ore 20.45

Napoli-Milan

CLASSIFICA

MILAN 17 SASSUOLO 15 NAPOLI 14 ROMA 14 LAZIO 14 JUVENTUS 13 ATALANTA 13 VERONA 12 INTER 12 SAMPDORIA 10 CAGLIARI 10 SPEZIA 8 FIORENTINA 8 BENEVENTO 6 BOLOGNA 6 PARMA 6 GENOA 5 TORINO 5 UDINESE 4

CROTONE 2

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 8 reti Belotti (Torino) 6 reti Ronaldo (Juventus) 6 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Joao Pedro (Cagliari) 5 reti Lukaku (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Soriano (Bologna) 4 reti Gomez (Atalanta) 4 reti Castrovilli (Fiorentina) 4 reti Muriel (Atalanta) 4 reti Lozano (Napoli) 4 reti Quagliarella (Sampdoria) 4 reti Veretout(Roma) 4 reti Immobile (Lazio) 4 reti

PROSSIMO TURNO

SABATO 28 NOVEMBRE

ore 15:00

Sassuolo-Inter

ore 18:00

Benevento-Juventus

ore 20:45

Atalanta-Verona

DOMENICA 29 NOVEMBRE

ore 12:30

Lazio-Udinese

ore 15:00

Bologna-Crotone

Milan-Fiorentina

ore 18:00

Cagliari-Spezia

ore 20:45

Napoli-Roma

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 18:30

Torino-Sampdoria

ore 20:45

Genoa-Parma