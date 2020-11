Crisi Reggina, le reazioni a caldo dei tifosi: Toscano e Taibi i più criticati, “ma adesso serve restare uniti” [FOTO]

28 Novembre 2020 19:14

La sconfitta in casa del Monza ha generato tante reazioni di rabbia e delusione da parte dei tifosi

Allo U-Power Stadium passa il Monza 1-0 e per la Reggina si può parlare di crisi. Partita ancora una volta viziata da infortuni ed espulsione che ne hanno condizionato i cambi e le mosse di mister Toscano. Questa volta però è difficile trovare alibi, perché le statistiche di fine gara segnalano “Zero” tiri in porta. Zero esattamente come i punti conquistati dagli amaranto nelle ultime quattro gare. Il campanello inizia a suonare e anche i tifosi hanno iniziato un po’ a preoccuparsi per una situazione che al momento vede la squadra non riuscire più a mettere la testa fuori dal guscio. “E’ un fattore mentale, non si può ogni partita finire in dieci, urge ritiro”, “in B ci vuole gente che abbia fame, Taibi ha rovinato il gruppo dello scorso anno e ora se n’è accorto”, scrivono i sostenitori più delusi. Qualcun altro però non vuole criticare e cerca di trovare forza dai momenti difficili: “date fiducia al presidente Gallo”, “ricominciamo da De Rose, l’unico che ci ha messo il cuore”. In alto la FOTOGALLERY con le reazioni a caldo dei tifosi.