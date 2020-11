Covid-19, nuova ordinanza del Ministro Speranza: “zona rossa” in Calabria e “zona arancione” in Sicilia prorogate fino al 3 dicembre [DETTAGLI]

20 Novembre 2020 11:53

Covid-19, la nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. La nuova ordinanza e’ valida fino al 3 dicembre 2020, “ferma restando la possibilita’ di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020“. La Calabria, quindi, resta “zona rossa” altre due settimane, come Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Per Puglia e Sicilia il livello di criticità rimane “arancione“.