Coronavirus, in Sicilia madre e figlio muoiono a distanza di pochi giorni: anche il padre in gravi condizioni

6 Novembre 2020 12:20

La madre di 72 anni era deceduta lo scorso 31 ottobre. Anche il figlio in queste ore è deceduto a causa del Coronavirus

Dramma nel giro di pochi giorni per una famiglia residente a Gela in Sicilia. Prima la madre (72 anni) e poi il figlio (50 anni), entrambi ricoverati presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, sono deceduti per una polmonite interstiziale da Covid-19. Il peggioramento delle condizioni ha obbligato i medici al passaggio in rianimazione e quindi all’intubazione, dove non c’è stato nulla da fare. In gravi condizioni adesso anche il padre, da diversi giorni in reparto di rianimazione, nell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.