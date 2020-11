Coronavirus, scuole chiuse anche a Messina per una settimana: l’ordinanza del sindaco De Luca

20 Novembre 2020 20:25

Messina, verso le scuole chiuse: l’Ordinanza del sindaco sarà in vigore da domani sera per 7 giorni

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca in un’ordinanza che entrerà in vigore domani sera ha deciso di chiudere per una settimana le scuole visti i tanti contagi delle ultime settimane e imporre il divieto di stazionare in tutta la città. Dalla mezzanotte di domani, quando entrerà in vigore la nuova ordinanza sindacale, e per le due settimane successive sara’ vietato stazionare in qualsiasi luogo. Il divieto di stazionare all’aperto si estende a tutta la città: non ci saranno “zone rosse” e zone di altri colori. Sarà consentito percorrere le strade per raggiungere una destinazione ma non sarà consentito sostare da nessuna parte.