4 Novembre 2020 16:14

Coronavirus a Reggio Calabria: prorogata la chiusura delle scuole a Palmi sino al 14 novembre

“Comunichiamo l’aumento dei casi di covid per un tot di 59 positivi, 4 i soggetti negativizzati. Si sta provvedendo a tracciare i contatti e sono attivate tutte le procedure da parte degli organi competenti. Tra i soggetti positivi, pochi risultano essere asintomatici, nella maggior parte dei casi vi sono sintomi lievi, curabili a domicilio, pochi hanno invece sintomi più gravi ed è stata necessaria l’ospedalizzazione. Le scuole rappresentano un centro di diffusione molto elevato, pertanto, di concerto con i dirigenti, abbiamo prorogato la chiusura per le strutture di nostra competenza fino al 14 con ordinanza nr. 169 del 4/11. Auguriamo a tutti una veloce guarigione e invitiamo i cittadini a non abbassare la guardia in questo momento delicato per la nostra città”. E’ quanto comunica la pagina facebook ufficiale del comune di Palmi.