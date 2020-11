Coronavirus a Reggio Calabria, insediata la task force per affrontare l’emergenza: “faremo piano pandemico comunale” [NOMI, FOTO E VIDEO]

3 Novembre 2020 12:28

Coronavirus a Reggio Calabria: questa mattina si è insediata a Palazzo San Giorgio una Task force composta da un gruppo di lavoro di cui fanno parte figure qualificate

Si è insediata questa mattina a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, una Task force che opererà gratuitamente e affiancherà il sindaco nei suoi poteri di autorità sanitaria locale ad affrontare l’emergenza Coronavirus e supporterà il primo cittadino anche anche per chiedere al Governo delle misure mirate per la nostra città.

L’idea di realizzare una Task force è partita dal consigliere comunale Giuseppe Marino. A partecipare alla Task force del Comune di Reggio Calabria ci sono il dott. Fabio Foti virologo ed ex candidato a sindaco alle ultime elezioni comunale, il dott. Rubens Curia, medico infettivologo già dirigente regionale del Dipartimento Tutela della Salute nonchè ex consigliere comunale, la psicologa e psicoterapeuta Dominella Quagliata, la Croce Rossa e tante altre figure professionali che daranno il loro prezioso contributo per fronteggiare l’emergenza COVID nel miglior modo possibile.

Il consigliere Marino intervistato ai microfoni di StrettoWeb ha affermato che verrà creato un “gruppo di lavoro a titolo gratuito che coinvolge persone che quotidianamente affrontano questo problema e con le quasi bisognerà condividere delle scelte e chiedere al Governo di mettere mano al sistema sanitario locale perchè non è possibile affrontare questa emergenza con un sistema sanitario disorganizzato”.

Il Dott. Fabio Foti ha spiegato che servono tre linee e sono la “creazione di un piano pandemico comunale con il protocollo di sorveglianza attiva per limitare il numero dei contagi, un piano di comunicazione per la popolazione che sia ben definito e chiaro e un piano formativo per tutti gli attori che sul territorio dovranno adoperarsi”.

La Presidente del Comitato C.R.I. di Reggio Calabria, dott.ssa Daniela Marcella Dattola ha affermato che “adesso insieme agli altri si lavorerà in sinergia e si uniranno tutte le forze in modo da gestire questa emergenza“.