Coronavirus a Reggio Calabria, da domani chiuso il Museo Archeologico Nazionale: “le nostre bellezze in mostra sui canali social”

4 Novembre 2020 17:14

Il direttore Malacrino: “il provvedimento non deve spegnere la passione per la cultura e l’arte”

Da domani il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sarà chiuso al pubblico. Come appreso dalla direzione, la disposizione segue quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, del 3 novembre 2020. La misura indicata nell’art.1 comma 9, lettera r del DPCM citato, muove dalla necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid- 19 sull’intero territorio nazionale. “Ancora una volta l’emergenza sanitaria ci costringe a serrare le porte del Museo per scongiurare l’aumento e la diffusione del Coronavirus – commenta il Direttore Carmelo Malacrino – . Una scelta sofferta, ma opportuna, che ci vede uniti nel combattere la pandemia. Un nuovo provvedimento che, tuttavia, non deve spegnere la passione per la cultura e l’arte negli appassionati e in tutti coloro che avevano programmato una visita al MArRC. In questi giorni manterremo vivo il loro interesse e quello dei nostri follower attraverso i nostri canali social. Sono certo – conclude Malacrino – che questa fase, seppur necessaria, ci renderà più forti e potremo presto tornare ad ammirare le bellezze del nostro patrimonio archeologico e assaporare le suggestioni del passato glorioso della Calabria antica”.