Coronavirus, in provincia di Palermo 9 persone positive ogni 1000 abitanti

24 Novembre 2020 15:36

Coronavirus, i dati dell’ultimo report relativo all’andamento dei contagi in provincia di Palermo

Oltre 11 mila positivi in tutta l’area metropolitana di Palermo con quasi nove casi ogni mille abitanti. Sono questi i dati dell’ultimo report sull’andamento dei contagi in provincia, secondo un’elaborazione dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo. Lo studio si basa sui dati dell’Asp relativi al Covid-19 e non rientrano i numeri riferiti al comune di Ustica. In totale, per tutta la citta’ metropolitana, alla data di ieri, erano 11.126 i positivi, quasi trecento in piu’ rispetto al giorno precedente, quando erano 10.834, e oltre duemila in piu’ rispetto alla settimana scorsa (martedi’ 17 novembre sul territorio provinciale si contavano 9.060 positivi). In rapporto alla popolazione, ci sono quasi 9 positivi per mille abitanti, con una media che ieri si attestava a 8,95 per l’intera provincia. Nel comune di Palermo i casi ieri erano 8.013, 265 in piu’ rispetto a 24 ore prima, quando erano 7.748. Il capoluogo, in particolare, in circa una settimana ha visto aumentare la casella degli “attuali positivi” di 1.784 persone (6.229 positivi alla data del 17 novembre). A ieri, inoltre, nella sola Palermo si contavano 12,18 positivi per mille abitanti. Un dato che pero’ aumenta in altri centri palermitani. A Ciminna, infatti, ieri c’erano 25 positivi per mille abitanti (89 casi in totale nel comune), una media di 19,57 a Bolognetta (81 positivi), 18,53 a Bompietro (24 casi), 18,04 a Villafrati (59 “attuali positivi” ieri) e 15,19 a Misilmeri, dove ieri i positivi erano 445. Tra i comuni piu’ colpiti ci sono anche Bagheria dove ieri c’erano 402 casi, Villabate con 179, Partinico con 148, Ficarazzi con 114, Termini Imerese con 103, Castelbuono con 94, Carini con 92. Negli altri centri, invece, nella stessa giornata si contavano meno di novanta casi mentre sono nove i comuni con zero positivi nelle scorse 24 ore: Campofelice di Fitalia, Godrano, Gratteri, Petralia Sottana, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Ventimiglia di Sicilia.