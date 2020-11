20 Novembre 2020 17:04

Coronavirus, il dott. Tromba: “non sarà un Natale come gli altri. Dobbiamo predisporci a una festività più sobria. Bisogna evitare in tutti i modi l’assalto ai negozi e ai grandi magazzini per lo shopping natalizio”

Una situazione difficile che accomuna tutti. Sono tanti i cittadini, professionisti, ma soprattutto commerciali che si domandano come, nell’emergenza sanitaria, trascorreremo il Natale. Un periodo di ansia per il dubbio su cosa aspettarsi, sul come e se sarà possibile vedersi e stare insieme con gli affetti più cari, e se ci saranno maggiori vendite. Difficile non pensare e trascorrere questi giorni in serenità alla luce dei dati sui contagi anche in Calabria e sulla necessità di mantenere massima attenzione. Delle paure e delle incertezze che accomunano tutti noi in questi giorni, ha parlato il dottore Domenico Tromba, endocrinologo, responsabile Day service Tiroide Casa della salute Siderno, consigliere dell’Ordine dei medici di Reggio Calabria, membro cda Unime e presidente Associazione Scienza e Vita e segretario Ame Calabria. “C’è molta attenzione verso le festività natalizie – afferma il dott. Tromba- forse le più sentite dagli Italiani e non solo. Sicuramente, non sarà un Natale come gli altri. Dobbiamo predisporci a una festività più sobria. Bisogna evitare in tutti i modi l’assalto ai negozi e ai grandi magazzini per lo shopping natalizio e di incontrare parenti lontani, perché il virus sarà ancora con noi”. Una settimana di feste e di socialità, significherebbe pagare a gennaio un brusco innalzamento della curva”.