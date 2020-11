Coronavirus, positivo anche un ‘Faraone’: Mohamed Salah del Liverpool ha il Covid-19

13 Novembre 2020 17:30

Mohamed Salah è risultato positivo al Coronavirus: il calciatore del Liverpool era impegnato con la nazionale dell’Egitto, attualmente è in isolamento

Nuovo caso di Coronavirus nel mondo del calcio. Questa volta a risultare positivo è stato Mohamed Salah, top player del Liverpool ammirato anche in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma. Il calciatore si è sottoposto a tampone dopo essere stato convocato dalla nazionale egiziana, risultando positivo. L’esterno d’attacco classe 92 risulta asintomatico e si trova attualmente in isolamento. Nella nota emessa dalla Federcalcio egiziana si legge: “i test medici condotti in Nazionale hanno mostrato che Mohamed Salah è risultato positivo al Covid-19. Non ha sintomi e si trova in isolamento nella propria stanza“.