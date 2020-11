Coronavirus a Messina: nuova ordinanza del sindaco De Luca, negozi chiusi alle 19 e divieto di stazionamento nelle strade dalle 16

20 Novembre 2020 18:49

Coronavirus a Messina: l’ordinanza del sindaco De Luca prevede la chiusura dei negozi alle 19 e il divieto di stazionamento nelle strade dalle 16 fino al mattino successivo

Coronavirus– Nuova ordinanza del sindaco di Messina, Cateno De Luca che prevede la chiusura dei negozi alle 19 e il divieto di stazionamento sulle strade e nelle piazze della città dalle 16 fino al mattino successivo. L’ordinanza dovrebbe durare due settimane. Il primo cittadino in consiglio comunale ha detto: “mai come in questo momento dal Palazzo deve uscire una voce unitaria, al di là delle nostre divisioni politiche e delle divergenze su questo o quest’altro provvedimento”.

Coronavirus, Palella (Confesercenti): “inutili le chiusure alle 19”

Alberto Palella, presidente di Confesercenti, ha detto: “le misure adottate dal Comune di Messina vanno contro un settore allo stremo, sono ormai come uno sparare alla croce rossa. E’ inutile la chiusura alle 19, perché non riduce rischio di assembramenti e anzi moltiplica le file dei cittadini ai supermercati e negli altri esercizi commerciali”.