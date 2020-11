Coronavirus a Messina, l’ordinanza del Sindaco De Luca chiude Capo Peloro: oggi e domani diversi tratti chiusi al pubblico

14 Novembre 2020 12:15

Capo Peloro chiuso dalle 12 alle 17. Scatta oggi l’interdizione dell’area di Torre Faro al centro di assembramenti, soprattutto lo scorso weekend

“Considerato che dai controlli effettuati dagli organi preposti è stata accertata la presenza di un numero significativo di persone che sono solite recarsi lungo la litoranea Nord e specificatamente nel Villaggio Torre Faro, località Capo Peloro, riversandosi anche sulla spiaggia e che nella scorsa settimana si è verificato un assembramento di persone proprio in località Capo Peloro, nella spiaggia e nelle aree antistanti la strada, si ordina nei giorni di sabato 14 novembre 2020 e domenica 15 novembre 2020, nella fascia oraria dalle ore 12,00 alle ore 17,00, la chiusura al pubblico della via Lanterna in corrispondenza dell’incrocio con la via Senatore Arena, dell’incrocio con la via Biasini e dell’incrocio con la via Fortino, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi legittimamente aperti ed alle abitazioni private”. E’ quanto si legge nell’ordinanza pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Messina, per evitare che nuovamente episodi di assembramento possano verificarsi nella località di Capo Peloro. Per controllare che l’ordinanza venga rispettata, i vigili urbani e le forze dell’ordine presidieranno l’area. Ma una stretta maggiore comunque ci sarà anche in tutte le altre piazze della città, alla luce dell’invito del Viminale ai singoli Uffici territoriali del Governo.