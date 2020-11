Coronavirus – Genova, in coda alla mensa dei poveri ma troppo vicini: tutti multati dalla polizia

20 Novembre 2020 10:51

In coda alla mensa dei poveri, ma senza rispettare le distanza di sicurezza dovute all’emergenza Coronavirus: la polizia di Genova li multa

In coda alla mensa dei poveri, per avere un pasto caldo che in caso contrario non potrebbero permettersi, la polizia li multa per i mancato rispetto del distanziamento sociale e dell’obbligo di indossare la mascherina. È quanto successo a Genova, dopo l’intervento della polizia municipale, allertata dalle lamentele dei residenti della zona. Nei giorni scorsi un primo intervento della polizia aveva cercato di sensibilizzare gli avventori della mensa al rispetto delle regole in materia di Coronavirus, ma evidentemente non ha avuto l’effetto sperato. Le multe sono state il passo successivo. Ricordiamo che in Liguria, nella giornata di ieri, sono stati riscontrati 792 nuovi casi di positività su 6187 tamponi effettuati, 15 le morti registrate per un totale di 2178 dall’inizio della pandemia.