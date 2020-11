Coronavirus, Crotone: in allestimento l’ospedale di Emergency [FOTO]

30 Novembre 2020 19:04

L’associazione di Gino Strada darà una mano per contenere l’emergenza Coronavirus in provincia di Crotone

A Crotone si lavora senza sosta per allestire l’ospedale da campo in cui opererà Emergency. La Croce Rossa sta collaborando insieme alle Forze Armate e ad alcune associazioni di volontariato di Protezione Civile territoriali, tutti uniti per un obiettivo comune: organizzare la tensostruttura per combattere al meglio l’emergenza Coronavirus. Inizierà dunque nei prossimi giorni il lavoro dei medici di Gino Strada, che nell’intervista di ieri sera aveva già spiegato quale sarà la funzione della sua organizzazione. Emergency già da anni offre un contributo nella Regione Calabria grazie ad un poliambulatorio perfettamente funzionante a Polistena (Reggio Calabria).