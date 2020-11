Coronavirus: Carlo Conti ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione

6 Novembre 2020 12:23

Carlo Conti ricoverato in ospedale, il noto conduttore italiano è risultato positivo al Coronavirus lo scorso 28 ottobre

Carlo Conti, risultato positivo al Coronavirus lo scorso 28 ottobre, è stato ricoverato. Il noto conduttore italiano si trova, da qualche giorno, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale fiorentino di Careggi. Era stato lui stesso a dare la notizia della positività sui social. Inizialmente asintomatico, nei giorni successivi sono iniziati ad emergere alcuni sintomi. Per questo, la decisione dei medici di ricoverarlo, ma le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione, sono buone, ma il presentatore resta sotto controllo medico. Non è stata ancora prevista una data per la dimissione.

Ovviamente non ci sarà lui a condurre la puntata di ‘Tale e Quale Show‘ questa sera, a differenza di quanto fatto la settimana scorsa in cui ha presentato da casa. Alla guida della trasmissione si alterneranno eccezionalmente i giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, guidati da Gabriele Cirilli.