Imprese: 100.000 euro messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Como-Lecco per cinque nuove start-up selezionate con il Bando Incubatore d’Impresa 2020

12 Novembre 2020 19:00

Le cinque nuove start-up: 2045 Safety Training (sviluppo e noleggio software di realtà virtuale specifici per la formazione relativa alla sicurezza sul lavoro), Alia Insect (produzione proteine sostenibili da insetti edibili 100% made in Italy); RinasciTu (counseling psicologico); Tutornow (piattaforma interattiva per educazione online) e Winedering (digitalizzazione del mondo dell’enoturismo)

100.000 euro è il controvalore complessivo dei cinque voucher assegnati dalla Camera di Commercio di Como-Lecco alle 5 nuove start up risultate vincitrici del bando “Incubatore d’Impresa 2020” e già insediate presso l’Innovation Hub certificato di ComoNExT.

L’iniziativa, giunta alla 11° edizione, si propone di sostenere la trasformazione di buone idee in vere e proprie attività imprenditoriali attraverso un percorso assistito della durata di un anno all’interno di ComoNExT – Innovation Hub, che offre la condivisione di spazi e risorse, la fruizione di servizi specialistici (supporto nella stesura del business plan, nella ricerca e individuazione di finanziamenti pubblici o privati per lo sviluppo della start up, formazione e tutoring) e l’accesso a reti di conoscenze.

La commissione di valutazione, formata Marco Galimberti (Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco), Maria Cristina Porta (Head of Incubation & Open Innovation di Sviluppo Como – ComoNExT Spa), Marco Tarabini (Docente Politecnico di Milano – Dipartimento di Meccanica), Alessandro Rampoldi (Imprenditore nel campo dell’innovazione), Anna De Stefano (Esperto tutor di start-up), ha selezionato i progetti vincitori tra 32 candidature.

Le cinque nuove start-up selezionate si occupano di comparti eterogenei. 2045 Safety Training si occupa di sviluppo e noleggio software di realtà virtuale per la formazione relativa alla sicurezza sul lavoro; Alia Insect farm si occupa di proteine sostenibili da insetti edibili 100% made in Italy; RinasciTu risponde ad un bisogno psicologico di rinascita di persone che hanno subito un cambiamento o un danno importante alla propria immagine fisica, a causa di trattamenti chemioterapici o interventi chirurgici; Tutornow si occupa di educazione online, grazie ad una piattaforma interattiva realizzata appositamente per la didattica online ed un network di tutor qualificati per l’educazione a 360 gradi degli studenti. Winedering intende supportare il mondo dell’enoturismo attraverso un percorso di digitalizzazione.

I progetti premiati si sono distinti per specifiche caratteristiche di innovatività rispetto a prodotti e servizi già presenti sul mercato e per altrettanto performanti processi produttivi alla base del proprio business.

Per l’edizione 2020 è stata riconosciuta particolare rilevanza, e una premialità specifica, ai progetti che favoriscono lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID-19 e/o incentivano modelli di sviluppo produttivo green driven, orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite prodotti/servizi con minore impatto ambientale e sociale.

Di seguito le schede di presentazione dei progetti vincitori.

WINEDERING TRAVEL. TASTE. SHARE di Stefano Tulli

Winedering intende avviare un percorso di digitalizzazione in grado di coinvolgere l’intero panorama enoturistico italiano.

In un contesto internazionale in continua evoluzione, le cantine si ritrovano a doversi adeguare alle sempre maggiori esigenze digital di clientela nazionale ed internazionale.

Allo stesso tempo Winedering rappresenta la soluzione per il turista che deve districarsi tra la miriade di offerte di degustazioni o wine tour in una specifica zona geografica del mondo. Winedering è un ponte digitale tra cantine e clienti finali, aiutando le imprese a rispondere al mercato e allo stesso tempo sensibilizzando il mercato dell’enoturismo ad un nuovo approccio alle visite in cantina.

ALIA INSECT FARM di Carlotta Totaro Fila

Alia Insect farm si occupa di proteine sostenibili da insetti edibili 100% made in Italy, per il benessere dei consumatori e del pianeta.

La popolazione mondiale è in continua crescita, così come la richiesta di proteine, che si stima duplicherà a livello mondiale nei prossimi 30 anni. Perché sia sana, il consumatore ha bisogno di variare la sua dieta mantenendo un equilibrato rapporto di macro e micro nutrienti. Per questo diversificare la propria alimentazione è fondamentale, prediligendo i cibi poco processati e controllati. La richiesta di proteine in aumento comporta a volte un eccessivo consumo di carne, che può portare all’assunzione inconsapevole di ormoni o antibiotici, e che è spesso correlato all’insorgenza delle cosiddette malattie non comunicabili, quali ipertensione, dislipidemie, obesità. I dati europei confermano un trend in crescita: il Flexitariano è colui che “predilige seguire un modello di alimentazione di tipo vegetariano senza rinunciare, se non con moderazione, alle proteine animali”, che in natura, a differenza delle proteine vegetali, sono le uniche in grado di fornire al nostro organismo tutti gli aminoacidi essenziali necessari al nostro benessere.

2045 SAFETY TRAINING SRL di Sara Pulici

2045 Safety Training si occupa di sviluppo e noleggio software di realtà virtuale specifici per la formazione relativa alla sicurezza sul lavoro.

Gli obiettivi sono di innovare i corsi di sicurezza sul lavoro rendendoli più pratici, coinvolgenti, interattivi e vicini alla realtà che i lavoratori e le aziende si trovano ad affrontare giornalmente; fornire alle aziende che offrono corsi di sicurezza sul lavoro, uno strumento per migliorare la qualità e l’efficacia della formazione, differenziandosi dalla concorrenza; dare il via ad un mutamento culturale, attraverso la gamification e la realtà virtuale, che porti aziende e lavoratori a valorizzare ciò che viene insegnato e sperimentato nei corsi di sicurezza sul lavoro; offrire software modulabili che possano essere utilizzati in tutti i corsi di sicurezza sul lavoro.

I video degli SCENARI di REALTÀ VIRTUALE già disponibili sono visibili sul canale youtube 2045st e sul sito www.2045st.com

RINASCITU di Gerosa Cecilia

RinasciTu risponde ad un bisogno psicologico di rinascita, riscatto, benessere di persone che hanno subito un cambiamento o un danno importante alla propria immagine fisica, a causa di trattamenti chemioterapici o interventi per asportare il cancro, con conseguenti forti ripercussioni dal punto di vista fisico oltre che psicologico.

La sfida di RinasciTu è dunque quella di rivolgere gli strumenti della Consulenza di Immagine a questo segmento specifico, arrivando a loro tramite collaborazioni con enti ospedalieri o studi medici specialistici che propongo al paziente il percorso come ulteriore strumento per affrontare lo sconvolgimento fisico che la malattia e la terapia hanno provocato.

La Consulenza di Immagine è un metodo che studia le caratteristiche fisiche oggettive di ogni individuo (colori, forme) ed il singolo gusto e stile personale, in modo da consigliare al Cliente un approccio al mondo estetico (abbigliamento, accessori, make-up, hairstyle…) che risulti completamente valorizzante e che aiuti a gestire ciò che la persona considera disagio per se stesso. La Persona verrà quindi accompagnata in un percorso di rinascita e scoperta positiva del nuovo sé.

TUTOR NOW di Nicola De Carlo

Tutornow si occupa di educazione online, grazie ad una piattaforma interattiva realizzata appositamente per la didattica online e a un network di tutor qualificati per l’eduzione a 360 gradi degli studenti.

Offre servizi di homeschooling, rafforzamento nello sviluppo di competenze specifiche oltre che servizi B2B per utilizzo della piattaforma come strumento di videoconference dedicato all’educazione e altri settori.

Tutornow unisce le competenze di sviluppo software, attraverso un team di developer dedicati, all’esperienza nella gestione di centri studi, con un monitoraggio attento della qualità dell’insegnamento.