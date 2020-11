Calendario 2021 Formula 1 – Si aggiunge l’Arabia Saudita: a novembre si correrà sul circuito di Jeddah

5 Novembre 2020 15:49

Calendario 2021 Formula 1, spunta una new entry importante: annunciato il GP dell’Arabia Saudita da disputare Jeddah a novembre

Calendario 2021 Formula 1: ecco il Gp dell’Arabia Saudita – Dopo le tante cancellazioni dovute alla pandemia di Coronavirus nella stagione attuale, la Formula 1 vede nel 2021 un’occasione di riscatto, situazione sanitaria permettendo. È per questo che nella prossima stagione si proveranno a fare le cose in grande. La tanto ventilata ipotesi di un calendario comprendente 23 gare sembra sempre più vicina a diventare realtà. Con la confermarma delle gare di Zandvoort (Olanda) e Hanoi (Vietnam), nelle quali si sarebbe dovuto correre già nel 2020, arriva anche l’introduzione del Gp dell’Arabia Saudita. La gara si svolgerà in notturna, sul circuito cittadino di Jeddah, nel mese di novembre.