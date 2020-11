Calciomercato Milan – Difficoltà nel rinnovo di Calhanoglu: si infiamma la pista Szoboszlai

14 Novembre 2020 12:47

Calciomercato Milan, difficoltà nel rinnovo di Hakan Calhanoglu: torna di moda la pista che porta a Dominik Szoboszlai del Salisburgo

Calciomercato Milan: difficoltà nel rinnovo di Calhanoglu – Le pause per le nazionali danno spesso spazio ai club per riordinare le idee e pianificare con attenzione il presente e il futuro della squadra, avendo qualche giorno di respiro rispetto ai ritmi frenetici di campionati e coppe. In casa Milan sono principalmente due i nodi da sciogliere, legati ai rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calagnoglu: se per il primo la strada sembra in discesa, per il secondo la situazione è ben più complicata. La distanza fra la richiesta del calciatore (7 milioni) e la proposta del club (4 più bonus) è enorme e a meno di un ammorbidimento di una delle due parti sarà difficile trovare un accordo. La possibilità di accordarsi gratuitamente con un altro club già a gennaio rende le tempistiche più ristrette e la situazione alquanto complicata.

Calciomercato Milan: torna di moda Dominik Szoboszlai – Se l’accordo con Calhanoglu non dovesse essere trovato, il Milan potrebbe lancirarsi definitivamente su Dominik Szoboszlai. Il talento ungherese, in forza al Red Bull Salisburgo, è stato vicino a vestire di rossonero prima cercato da Boban, poi da Rangnick, due dirigenti che per motivi diversi non hanno più voce in capitolo in ambito Milan. La terza volta sarà quella buona? La clausola da 25 milioni non sarebbe un problema per le casse rossonere, complicata invece la concorrenza di tante big europee. Szoboszlai è un calciatore che abbina fisico e tecnica, una buona velocità e un gran potenziale a soli 20 anni. Preferisce giocare sull’esterno, ma viste le sue doti fisiche, nel Milan potrebbe essere impiegato in zone più centrali del campo.