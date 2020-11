Calcio a 5: un positivo al Covid nella Siac Messina, rinviato il match col Bovalino

20 Novembre 2020 16:23

Calcio a 5: rinviato il match tra Siac Messina e Bovalino, c’è un positivo al Covid nella squadra siciliana

Non si giocherà domani pomeriggio (sabato 21 novembre, ndr) la partita Siac Messina-Bovalino, valida per la sesta giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. La Divisione C5 ha rinviato il match per “la positività riscontrata nel gruppo squadra della Siac”. Stessa sorte è toccata a Futsal Polistena-Bernalda e Regalbuto-Città di Melilli, mentre restano regolarmente in programma le sfide: Città di Cosenza-Gear Piazza Armerina, FF Napoli-Orsa Viggiano e New Taranto-Cataforio. La Siac salterà, così, la seconda gara di fila dopo quella in calendario il 14 novembre contro l’Orsa Viggiano.

Fermi gli allenamenti, le società Siac e Domenico Savio hanno iniziato i lavori per migliorare la fruibilità del “PalaRescifina”, impianto che il Comune di Messina ha dato loro temporaneamente in gestione (fino al 31 luglio) per quanto riguarda il campo centrale ed i locali collegati. La Siac potrà svolgere, quindi, lì la propria attività, che rientra tra quelle di interesse nazionale, e disputare, inoltre, sul parquet della struttura sportiva di contrada San Filippo, gli incontri di A2.

“Avere la possibilità di organizzarci al “PalaRescifina” ci permette di risolvere gli attuali problemi logistici – dichiara il direttore generale della Siac Salvatore La Mendola – assieme al Domenico Savio, ci stiamo impegnando per rendere l’impianto accogliente e conforme alle regole dettate dalla perdurante emergenza sanitaria”. Il laterale spagnolo Andrian Varela non fa, infine, più parte dell’organico biancazzurro: “Auguriamo ad Adrian – conclude La Mendola – un prosieguo di carriera calcettistica ricco di soddisfazioni”.

Il programma della 6^ giornata del girone D: Città di Cosenza-Gear Piazza Armerina; FF Napoli-Orsa Viggiano; Futsal Polistena-Bernalda rinv.; Regalbuto-Città di Melilli rinv., New Taranto-Cataforio; Siac Messina-Bovalino rinv.