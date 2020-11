Calabria “zona rossa”, anche Cosenza scende in piazza senza autorizzazioni: appuntamento alle 18 a piazza Kennedy

Calabria zona rossa: proteste in diverse città – Zone gialle, zone arancioni e zone rosse. Da ieri sera sono questi i tre colori che dividono le Regioni italiane in base alla gravità dell’emergenza Coronavirus. L’annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha di fatti anticipato il nuovo DPCM che entrerà in vigore da domani, venerdì 6 novembre, ha generato dure proteste in Calabria, diventata zona rossa nonostante i casi di Coronavirus e la gestione dell’emergenza sia inferiore a quella presente in altre Regioni non sottoposte al regime di ‘zona rossa‘. Tante le manifestazioni in senso di dissenso, distribuite per tutta la Calabria: dal sit-in che si terrà alle 13:00 davanti agli uffici della Regione di Catanzaro, alla manifestazione delle 18:30 in Piazza Bernardino Lefosse in quel di Rossano. Anche nella ‘piazze social’ di Facebook montano le proteste, con la nascita del gruppo “No alla Calabria zona rossa” che, in poche ore, conta già più di 17mila iscritti.

Sempre attraverso i social è stata promossa una manifestazione anche a Cosenza, con i cittadini pronti a scendere in piazza contro il nuovo DPCM. La protesta si svolgerà alle 18:00 in Piazza Kennedy ed è stata promossa da Comitato Prendo Casa e i centri sociali. “E’ il momento di chiedere misure economiche straordinarie immediate – hanno evidenziato i promotori – per le famiglie calabresi, altrimenti questo lockdown sara’ il funerale della nostra terra. Perche’ non vogliamo morire ne’ di Covid ne’ di fame“.

Calabria zona rossa: la protesta a Cosenza – “La Calabria è in assoluto la Regione meno colpita dalla pandemia, non solo in Italia ma in tutto il continente europeo. Chi sostiene la ‘zona rossa’ per alto numero di contagi, alto numero di ricoveri o mancanza di posti letto esagera a danno dei cittadini calabresi che gia’ vivono condizioni socio-economiche di forte disagio“, dice Pasquale Morisani, presidente del movimento civico #AmaReggio/Stanza 101.”Perchè – domanda – invece di disporre misure esagerate a carico dei calabresi non si interviene per bloccare gli sbarchi sulle coste di migliaia di migranti con alta percentuale di positività al Covid??? Perchè in sei mesi di relativa ‘tranquillità’ il Governo, che si appresta a rinnovare il commissariamento della sanità calabrese, non ha predisposto un piano anticipando la prevista emergenza autunnale??? Perchè ci sono milioni di euro nella sanità non utilizzati e fermi forse nei meandri della burocrazia??? Perchè nessuno difende sul serio le categorie produttive, i commercianti, il terziario, gli artigiani, il mondo delle piccole imprese che rischia di essere affogato dall’imminente lockdown?“. Per Morisani “non è possibile continuare ad usare i calabresi come l’esercito di riserva del capitale settentrionale, come risorse utili solo per riempire treni in uscita e diretti al Nord. E oggi, oltre al danno, con decenni di malasanità e di interessi plurimiliardari, si arriva alla beffa della zona rossa“.