Calabria, Sgarbi: “per me Tallini è innocente. Gratteri ci dia le prove della sua colpevolezza, altrimenti vada lui in galera per sequestro di persona” [VIDEO]

20 Novembre 2020 22:37

Calabria: Vittorio Sgarbi definisce quello di Domenico Tallini “un arresto senza senso”

“Ho attaccato il Procuratore Gratteri. Sembra pensare che chiunque faccia politica in Calabria è in qualche modo colluso con la mafia, spesso senza prove ha provveduto a numerosi arresti. Secondo me servirebbe prudenza, non può agire in maniera indiscriminata con elementi certi, intercettazioni, e altri elementi incerti arrestando qualcuno che ha ruolo. In questo caso è successo a Domenico Tallini, presidente del Consiglio Regionale della Calabria, una Regione già in grande difficoltà. Io non ho nessun elemento per dire che è innocente o colpevole, ma gli ho parlato diverse volte. Ho sentito in lui una vera passione politica, ma ha un gran difetto, militava in Forza Italia. Cosa sgradita a Gratteri e oggi anche a Salvini”. Lo afferma in un video pubblicato sul proprio account Youtube il deputato Vittorio Sgarbi.

Il famoso critico d’arte e sindaco di Sutri difende Domenico Tallini: “Si, io lo difendo, perché per arrestare una persona serve pensarci molto bene. Se dovesse essere liberato tra 20 giorni, e glielo auguro, significa che Gratteri ha agito troppo in fretta. Arrestare qualcuno senza processo è profondamente ingiusto, è un sequestro di persone senza prova. E’ possibile essere arrestati per alcune intercettazioni ambigue? Difendo lo stato di diritto, chiedo a Gratteri di darmi prove altrimenti vada lui in galera. I vari Giarrusso e Salvini capiscano che non si possono arrestare persone per un capriccio di Gratteri che vuole fare lo sceriffo che risolve i problemi della Calabria”.