Calabria, Gallo dopo il terremoto Tallini: “ricominceremo e saremo più forti, sono orgoglioso di essere calabrese”

24 Novembre 2020 16:06

Il messaggio di speranza del Consigliere Regionale Gallo

“Ho camminato nel fango. Ho toccato per mano la disperazione. Ho visto volti scavati dalla fatica e dalle lacrime. Ma i tanti uomini e donne che ho incontrato nei campi devastati mi hanno trasmesso una certezza: nessuno s’arrenderà… Ricominceranno, ricominceremo. Saremo più forti. E grazie per tutto quello che mi avete insegnato: orgoglioso d’essere calabrese, oggi più che mai”. Lo scrive sui social il Consigliere Regionale Gianluca Gallo. L’assessore all’Agricoltura e al Welfare (politiche sociali e per la famiglia) ovviamente si riferisce al terremoto che si è generato dopo l’arresto del Presidente del Consiglio Regionale Domenico Tallini.