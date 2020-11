13 Novembre 2020 17:58

Calabria: candidature aperte per musei e attrazioni della regione nelle due categorie legate alla crisi Covid-19 per i Remarkable Venue Awards di Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni che l’anno scorso

Si terrà mercoledì 9 dicembre la quarta edizione dei GLOBAL REMARKABLE VENUE AWARDS, il premio che ogni anno viene organizzato e assegnato da Tiqets per celebrare i musei e le attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti e Spagna che hanno fornito ai visitatori le migliori esperienze.

La cerimonia di quest’anno si apre con tre importanti “prime volte”: si svolgerà completamente online, potranno partecipare paesi di tutto il mondo e vedrà il debutto di due nuovi riconoscimenti, progettati per puntare l’attenzione e premiare le sedi che si sono adattate e stanno maggiormente contribuendo al progredire del settore turistico durante la pandemia COVID-19.

Ma non solo: i REMARKABLE VENUE AWARDS saranno l’occasione per unire e ispirare un intero settore, per “festeggiare” la fine di un anno impegnativo e ricco di sfide.

Oggi TIQETS, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Aribnb, apre la possibilità di sottoporre la propria candidatura per i due nuovi riconoscimenti e annuncia ufficialmente le nomination per i Remarkable Venue Awards 2020.

REMARKABLE VENUE AWARDS, le nuove categorie

È possibile candidarsi per una delle due categorie al link: https://tiqets.typeform.com/to/KWAnzVGX

MOST INNOVATIVE: riconoscimento per le attrazioni che hanno saputo cogliere le numerose sfide del 2020 come un’opportunità per innovare e rinnovarsi, rispondendo rapidamente e in modo creativo alle nuove sfide derivanti dalla crisi COVID19, sia creando una programmazione online unica durante il lockdown che andando oltre le misure di sicurezza durante la riapertura fisica.

LA MIGLIORE GEMMA NASCOSTA: riconoscimento per le attrazioni più di nicchia, in grado di offrire le esperienze più extra-ordinarie ai propri visitatori, spesso le più colpite da questa crisi COVID 19.

I luoghi, i musei e le attrazioni che rispondono a questi requisiti e che desiderano fare domanda per uno dei due premi, devono inviare il modulo presente sulla pagina Tiqets Remarkable Venue Awards entro e non oltre le 18.00 di venerdì 20 novembre 2020.

I candidati e, successivamente, i vincitori di queste due categorie sono selezionati da una giuria di esperti culturali e esperti regionali per ciascuno dei sei paesi coinvolti, guidati da Douglas Quinby, CEO di Arival. I giudici italiani sono MARIA ELENA ROSSI, DMO (Destination Management Organization) di ENIT, l’Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, BARBARA ANTONUCCI, Coordinatrice del corso di specializzazione post laurea Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale dell’Universita degli Studi di Roma Tre e EMMA TAVERI, CEO di Destination Makers.

REMARKABLE VENUE AWARDS, le cinque categorie premiate ogni anno e le quattro attrazioni italiane candidate per ciascuna di esse per l’edizione 2020

MOST REMARKABLE VENUE: riconoscimento riservato alle attrazioni che richiamano il maggior numero di turisti e che ricevono le migliori recensioni sul sito di Tiqets

CANDIDATI PER L’ITALIA: Galleria Borghese (RM), Acquario di Genova (GE), Musei Vaticani (RM) e Castel Sant’Angelo (RM)

BEST MUSEUM: riconoscimento per i musei e le gallerie d’arte con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

CANDIDATI PER L’ITALIA: Peggy Guggenheim Museum (VE), Ercolano (NA), Palazzo Pitti (FI) e Napoli Sotterranea (NA)

BEST ATTRACTION: riconoscimento per le attrazioni (inclusi parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

CANDIDATI PER L’ITALIA: Parco Giardino Sigurtà (VR), Parco Cavour (VR), Movieland Park (Lazise – VR), Labirinto della Masone (Fontanellato – FR)

BEST LANDMARKS: riconoscimento per cattedrali, chiese, castelli, palazzi, monumenti storici o iconici con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

CANDIDATI PER L’ITALIA: Palazzo Ducale (VE), Basilica di San Pietro (RM), Torre di Pisa (PI), Duomo di Milano (MI)

BEST ONSITE EXPERIENCE: riconoscimento per i luoghi che offrono la miglior esperienza in loco in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

CANDIDATI PER L’ITALIA: Museo Enzo Ferrari (MO), Catacombe di San Gennaro (NA), Labirinto della Masone (Fontanellato – FR), Parco Acquatico le Caravelle (Ceriale – SV)

“I vincitori di queste cinque categorie sono i musei e le attrazioni più apprezzati in assoluto dai turisti, sulla base di oltre 750.000 recensioni dei visitatori lasciate su www.tiqets.com – commenta Luuc Elzinga, Fondatore e Presidente di Tiqets – Tutti i candidati avevano una valutazione in stelle impressionante e si attestano tra i preferiti delle folle, soprattutto se consideriamo che sono stati in grado di attirare un grande numero di turisti anche in un anno come questo con notevoli limitazioni, anche di capacità”.

Oltre alle nomination italiane, queste sono solo alcune delle altre attrazioni che, nel resto dei paesi partecipanti, si contendono i diversi titoli: la Cattedrale di St.Paul nel Regno Unito, il Museo del Titanic negli Stati Uniti, il Camp Nou in Spagna, la casa di Rembrandt nei Paesi Bassi e Disneyland Paris in Francia.

L’elenco completo di oltre 150 candidati, divisi per categoria e per paese, e una descrizione più ampia dei criteri per qualificarsi per ogni premio è disponibile qui: https://www.tiqets.com/venues/blog/remarkable-venue-awards-2020-nominees/

Tutti i vincitori delle prime cinque categorie riceveranno un trofeo, un pacchetto marketing (del valore di 5000€) offerto gratuitamente da Tiqets e una promozione extra per i 10 milioni di clienti Tiqets a livello globale; i vincitori delle due nuove categorie, invece, riceveranno il pacchetto marketing (del valore di 5000€) offerto gratuitamente da Tiqets.

La cerimonia dei Global REMARKABLE VENUE AWARDS il 9 dicembre

Il 9 dicembre alle ore 17.00, i vincitori dei sei paesi partecipanti per tutte le sette categorie, saranno annunciati durante la cerimonia virtuale gratuita del Global Remarkable Venue Award.

L’evento non è privato, chiunque nel settore dei viaggi (e non solo!) può prendervi parte registrandosi al link, fino alle ore 00.00 di martedì 8 dicembre: https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/#save-your-seat

Dopo la cerimonia di premiazione, Tiqets lancerà un concorso “Best of the Best”: i vincitori di ciascun paese in ciascuna categoria, annunciati durante la cerimonia del 9 dicembre, si sfideranno per il titolo mondiale votato dai viaggiatori. Tutti i vincitori globali saranno annunciati a gennaio 2021 e riceveranno un pacchetto marketing del valore di 10.000€.

Informazioni sui Tiqets Remarkable Venue Awards

I Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati istituiti per riconoscere e celebrare le migliori attrazioni ed esperienze nelle città e nei paesi più visitati in tutto il mondo. I primi Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati ospitati a Parigi nel 2017, con vincitori tra cui il Musée d’Orsay e la Fondation Louis Vuitton. Da allora Tiqets ha organizzato ogni anno sei cerimonie regionali di premiazione ad Amsterdam, Parigi, Roma, Londra, New York e Barcellona.

A proposito di Tiqets:

La missione di Tiqets è rendere la cultura più accessibile rendendo più facile la scoperta dei luoghi dell’arte e non solo! Dall’inizio nel 2014, l’azienda ha permesso a milioni di persone di visitare musei e attrazioni con biglietti istantanei, last-minute tutto attraverso il proprio smartphone. Tiqets lavora sia con gemme nascoste che con i più importanti musei e attrazioni di tutto il mondo. L’azienda ha sede ad Amsterdam e ora impiega oltre 200 persone in tutto il mondo con uffici ad Amsterdam, Seattle, Las Vegas, Orlando, Philadelphia, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona, Roma, Vienna, Bangkok, Tokyo e Osaka.