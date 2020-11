Calabria: atto intimidatorio contro Walter Rauti, la solidarietà del Coordinamento Provinciale di Reggio della Lega

13 Novembre 2020 21:21

Calabria: la solidarietà del Coordinamento Provinciale di Reggio della Lega Salvini Premier per l’atto criminoso ai danni del Vice Responsabile Enti Locali

“Piena solidarietà all’amico e collega dirigente di partito Walter Rauti per il vile atto intimidatorio subito”. Così si esprime il Coordinamento Provinciale di Reggio Calabria della Lega Calabria Salvini Premier per l’atto criminoso ai danni del Vice Responsabile Enti Locali. “Condanniamo senza remora il gesto e confidiamo nelle indagini per individuare i responsabili. La Lega da sempre impegnata a sostegno della legalità e a contrastare nettamente ogni tipo di azione di stampo mafioso, affinché tali gesti offensivi e pericolosi non danneggino non solo la dignità di chi li subisce ma quella dell’intero popolo calabrese. Il gruppo dirigenziale della provincia di Reggio Calabria della Lega è un fronte unito contro questi inquietanti soprusi e ci tiene a inviare a Walter Rauti e alla sua famiglia la propria vicinanza. Siamo fiduciosi che gli organi di competenza e le Forze dell’Ordine riusciranno presto a identificare i responsabili di questo atto intimidatorio e a consegnarli alla giustizia.”

Calabria: atto intimidatorio contro Walter Rauti, la solidarietà di Renato Bellofiore, referente della Lega di Gioia Tauro

“Il Circolo cittadino Lega Gioia Tauro, appresa la notizia del grave atto intimidatorio e delle minacce rivolte a Walter Rauti, vice responsabile nazionale Lega Enti locali, gli esprimono massima vicinanza e solidarietà e si augurano che i responsabili possano essere individuati e puniti al più presto”. E’ quanto afferma il referente della Lega di Gioia Tauro, Renato Bellofiore.