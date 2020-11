Basket, Mastria Sport Academy Catanzaro: infortunio per Antonio Smorto

12 Novembre 2020 21:36

Basket, Mastria Sport Academy Catanzaro: comunicato l’infortunio di Antonio Smorto

La Mastria Sport Academy comunica con rammarico che l’atleta Antonio Smorto, durante una seduta di allenamento, è rimasto vittima di un infortunio con interessamento del ginocchio destro. In attesa degli esiti definitivi degli esami strumentali che accerteranno l’esatta consistenza dell’infortunio ed i relativi tempi di recupero, Antonio è comunque a lavoro per ridurre il più possibile la sua forzata permanenza ai box in modo da provare a rientrare sul rettangolo di gioco insieme ai propri compagni quanto prima. La Mastria dovrà dunque purtroppo rinunciare, almeno per la fase iniziale della stagione, a uno dei giocatori che ha meglio impressionato durante il corso del precampionato grazie alle sue giocate in attacco (circa 20 PPP durante la Supercoppa per lui) e alla tanta grinta messa nella metà campo difensiva. La famiglia Academy, che sta già comunque operando sul mercato per trovare il giusto profilo che possa adeguatamente sostituire Antonio durante la sua assenza, augura a Smorto una pronta guarigione nella speranza di vederlo tornare al più presto in campo, con la casacca della Mastria, ancora più forte di quanto già non fosse.