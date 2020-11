Bari, Di Cesare: “A livello di nomi la Ternana è più forte della Reggina dello scorso anno”

14 Novembre 2020 16:05

Le parole del capitano del Bari, Valerio Di Cesare, alla vigilia del match con la Ternana, messa a confronto con la Reggina dello scorso anno

E’ il capitano della squadra che lo scorso anno avrebbe dovuto ammazzare il campionato, ma che si è ritrovato a rincorrere una Reggina stratosferica anche a causa di un inizio di stagione negativo. Quest’anno, invece, il Bari sembra dover fare i conti con la Ternana, anch’essa partita a mille. I rossoverdi sono i prossimi avversari dei galletti e, per questo, il difensore Di Cesare in conferenza stampa mette a confronto l’attuale compagine di Lucarelli con quella di Toscano dell’anno scorso.

“Io lo avevo già detto all’inizio della stagione ai miei compagni – riporta TuttoBari – che la Ternana era molto forte. Non so se sono più forti della Reggina dello scorso anno, forse a livello di nomi sì. La Reggina era una squadra compatta, la sua forza è stata quella, ma a livello di nomi la Ternana è più forte. Questo Bari? Siamo partiti meglio della passata stagione, non so se sia più forte o meno di quello dell’anno scorso. Contano i risultati. Se riusciremo a vincere vorrà dire saremo stati più bravi”.