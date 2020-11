Bagaladi: allestita un tenda e un ufficio mobile per effettuare test rapidi per la rilevazione antigeni SARS-COV2

14 Novembre 2020 12:35

Ottima sinergia tra le Guardie Ambientali d’Italia di Melito di Porto Salvo confraternita di Misericordia di Melito di Porto Salvo e L’Associazione Volontari di protezione Civile Bagaladi

“In data 13/11/2020 e 14/11/2020 in piazza della libertà del comune di Bagaladi a seguito dell’Attivazione da parte del Servizio di protezione civile a capo All’arch. Gerace Francesco al quale va un plauso per come sta gestendo l’emergenza da covid-19 nel piccolo comune dell’area grecanica è stata allestita un tenda e un ufficio mobile per effettuare test rapidi per la rilevazione antigeni SARS-COV2 che l’amministrazione comunale a organizzato a titolo volontari e gratuiti per gli alunni delle scuole elementari e medie, del personale scolastico , dipendenti comunali e titolari delle attività commerciali del comune di Bagaladi”. Lo affermano in una nota le Guardie Ambientali d’Italia.