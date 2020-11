ATP Finals 2020 – Djokovic batte Zverev al tie-break del secondo set e si qualifica per le semifinali

20 Novembre 2020 17:17

Novak Djokovic batte Alexander Zverev in 2 set e si qualifica per le semifinali delle ATP Finals 2020: il serbo chiude il girone al 2° posto dietro Medvedev

Dopo la sconfitta maturata contro Daniil Medvedev nel secondo incontro del girone, Novak Djokovic aveva bisogno di una vittoria per accedere alle semifinali delle ATP Finals 2020. Il pass era in palio nella terza e ultima sfida del round robin, quella contro Alexander Zverev, anche lui battuto da Medvedev ma vittorioso, come Djokovic, nello scontro con Schwartzman. Una sfida da ‘dentro o fuori’ dunque, vinta Djokovic. Il numero 1 al mondo si è imposto in 1 ora e 38 minuti battendo il giovane talento tedesco in due set, vinti con il punteggio di 6-3 / 7-6 (7-4).